Еще один армянский чиновник разочаровался в сущности бытия и обратился с философским вопросом к армянскому обществу: «Человеческие ценности уже не существенны. В этом случае имеют значение только политические и экономические интересы».

Неужели Бегларяну, как и его соотечественникам, пришлось вкусить горечь поражения, чтобы осознать простую истину – часто, довольно часто в нашей жизни в угоду политическим, а еще чаще экономическим интересам ценности бросают в слякоть, по которым проходят немытые солдатские сапоги. Как это было в далеком 1992 году. Конечно, Бегларяну во время ходжалинской трагедии было всего четыре года. И тогда у Бегларяна было такое же детское невинное лицо. Он мог не понимать, что его сородичи сотворили зло в маленьком поселке неподалеку от Степанакерта. Армянские солдаты истребили таких же детей, как четырехлетний Артак. Ребенок не подозревал о свирепой жестокости военачальников, которые 28 лет спустя проиграют вторую карабахскую войну, после чего и наступило озарение повзрослевшего Артака.

Но в 2006 году Артак учился на политологическом факультете Ереванского госуниверситета, когда один из военачальников, учинивших резню в азербайджанском поселке с хладнокровием преступника и верой во вседозволенность, сделал страшное признание в интервью британскому конфликтологу: «До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне — люди, которые не смогут поднять руку на мирное население». Неужели у юного Артака не возникло угрызения совести, чувства стыда, переоценки ценностей и искреннего желания спросить своего президента – почему он поднял руку на малолетних азербайджанских детей? Почему признался в совершении преступления? Почему не ответил за кровь таких же четырехлетних невинных детей, как Артак?

У Артака в душе и сознании эти естественные вопросы не возникли. Изучая политологические основы современной системы международных отношений, он свято верил в незыблемость прав человека. А Ходжалы или выдворение азербайджанцев из Карабаха?! Так это же к правам человека не имело никакого отношения, не так ли, Артак?! Права человека – это то, что касается армян. А вот азербайджанцы – они априори бесправные. Ведь, как признался Гарик Мартиросян, до армян были одни динозавры. Избранный Богом народ. С верой в избранное право армян Артак поехал учиться дальше. Далеко в Салоники. Никакого угрызения и лишних вопросов. Он жил в покое с самим собой. Потом учеба в Великобритании, США, в Праге…

Наконец, получив блестящее образование на Западе, Бегларян вернулся в Карабах. И без лишних вопросов и ответов на справедливые вопросы азербайджанских беженцев, ютившихся в лагерях и товарных вагонах, поступил на службу к сепаратистам. Работал пресс-секретарем Саакяна, а затем получил новое назначение – омбудсмен в оккупационной зоне. Хотя, чьи права защищал Бегларян при режиме военной хунты, остается большим вопросом…

Самое страшное в жизни Артака – это то, что он и сам, будучи маленьким четырехлетним ребенком, стал жертвой войны. Нет, азербайджанские солдаты не тронули его и пальцем. Играя со сверстниками, маленький Артак случайно забрел на минное поле – взрыв… трагедия. Ребенок потерял зрение. Артак сам испытал всю тяжесть и трагедию войны. Но ни разу не задумался о судьбе своих сверстников, но другой национальности, которые при совершенно ином геополитическом раскладе потеряли Родину. И они сетовали на приоритет интересов над ценностями. Они потеряли Родину. Почти навсегда. 28 лет разлуки с родными краями – разве это не вечность?!

А теперь Артак озвучивает истины, которые 28 лет назад раздавались в устах пораженных в правах людей: «Нам остается надеяться только на себя». Какие знакомые слова? Мы это, Артак, слышали в Азербайджане на протяжении четверти века. «Мы должны надеяться лишь на себя, на своих защитников, иначе мы потеряем все. Давайте не думать, что кто-то придет к нам на помощь. Даже если нам помогут, это будет из-за политических интересов, а не по нашей просьбе», - говорится в заявлении Артака Бегларяна. И вот эта драматическая ситуация заставляет его задуматься об отставке.

«До сегодняшнего дня я питал надежду, что эта работа принесет результат. Однако я постоянно сталкивался с ситуацией, что при принятии решений общечеловеческие ценности никакого значения не имеют». Эту истину, уважаемый Артак Бегларян, азербайджанцы поняли четверть века назад. Да, в борьбе за Родину и справедливость, как бы высокопарно это ни звучало, надо надеяться на себя. Но армяне всегда надеялись на старшего брата. Как и в период первой войны. В этот раз старший брат не пришел…

Артак Беглярян заявил об отставке. И тоже взялся за оружие. Чтобы убить азербайджанца. Вот какие у них защитники прав человека!..