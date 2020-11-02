Шеф Пентагона собрался уйти в отставку

Глава Минобороны США Марк Эспер собрался уйти в отставку по собственному желанию. Он подготовил соответствующее прошение, сообщает NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Окончательное решение об увольнении главы оборонного ведомства примет президент США Дональд Трамп.

Уточняется, что главы министерств часто подают заявления об отставке без указания даты во время периода выборов. Как правило, глава государства принимает решение после оглашения окончательных результатов голосования. Однако в случае Эспера ситуация действительно может закончиться отставкой, предупредили собеседники телеканала.