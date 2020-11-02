Лидера Косово взяли под стражу в Гааге

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове сообщила, что лидер непризнанного Косово Хашим Тачи, в отношении которого ранее судом был утвержден обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов, задержан и взят под стражу в Гааге.

Также задержаны экс-спикер парламента Кадри Весели, один из полевых командиров "Освободительной армии Косово" Реджеп Селими и экс-председатель парламента самопровозглашенной республики Якуп Красничи. Все они направлены в место содержания под стражей Специальной палаты суда Косова, сообщает РИА Новости.

Ранее из-за обвинений в совершении военных преступлений Хашим Тачи подал в отставку и сдался сотрудникам Миссии Евросоюза в области верховенства закона.

Специальный суд по Косово был создан для расследования совершенных с 1998 по 2000 год серьезных преступлений в этом регионе.