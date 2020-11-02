Арцрун Ованнисян о флаге Азербайджана в Шуше наша реакция
Перефразировав известного классика нацистской поры, признаем очевидную истину: Армения сошла с ума и ее надо поместить в сумасшедший дом! Вот этот крик души вырывается после прочтения новых откровений самого странного официального представителя среди всех представителей оборонных ведомств за всю новейшую историю. Тяжкая доля журналиста натолкнула на последнее выступление Арцруна Ованнисяна, раздавшееся аккурат после бегства с габреляновской пройдохой Семеном Пеговым из осадной Шуши.
Столько несуразных, банальных и безрассудных мыслей собрано в одном выступлении! Тянет на олигофрению. Но армянские коллеги по цеху тиражируют изо всех сил ахинею Ованнисяна.
Ованнисян потерял не только чувство такта, но и тонкое чувство момента. Посудите сами.
«У всех убитых военнослужащих противника были найдены флаги Азербайджана!» - говорит на брифинге Ованнисян, пытаясь принизить любовь к Родине, а может, и унизить достоинство азербайджанского солдата. Однако крепкоголовый Ованнисян не понимает, что этим признанием он не принижает, а возвышает азербайджанского солдата над собственной армией. Ни у одного погибшего армянского солдата не был найден флаг Армении! Ни у одного! А знаете, почему? У каждого армянского солдата глубоко в подсознании укоренилась мысль, что он воюет на чужой земле. И Агдам, судя по признанию лидера карабахцев Роберта Кочаряна, никогда не был армянской землей. Пашинян считал иначе…
Дальше Ованнисян, оскорбляя наш интеллект, выставляет себя полнейшим кретином. Он начинает повторять свою излюбленную мантру, которую повторял в Физули, Гадруте, Джебраиле, Зангилане, Губадлы и многих других освобожденных районах. Обратимся снова к стенограмме Ованнисяна: «Практика фотографирования флага в той или иной местности Карабаха, а потом побег оттуда применяется ВС Азербайджана на протяжении нескольких недель. Диверсанты пытаются водрузить флаг Азербайджана в Шуше и сфотографировать это. Очевидно, что их цель - проникнуть в Шушу, поставить флаг в городе и сфотографировать его».
Более идиотского комментария плачевной ситуации, в которой оказалась Армения, не произнести. Что значит – «фотографирование флага, а потом побег оттуда»? Азербайджанские солдаты водрузили свой флаг в Физули, Гадруте, Губадлы, Зангилане, Джебраиле… И откуда потом совершили побег? Неужели Ованнисян выжил с ума? Или он начал сеанс аутотренинга на своих брифингах? А что делать с картой, которую Ованнисян вчера показал журналистам, на которой все перечисленные районы находятся под контролем Азербайджана? Словно перед нами не Ованнисян, а какой-то всадник без головы. И вот этому бестолковому лжецу предложили должность замминистра обороны Армении?
Будем надеяться, что Ованнисян в полном здравии ума и все еще не лишился рассудка.
Понимаете ли вы, уважаемые читатели, что хочет сказать официальный представитель Минобороны Армении?! Тысячи азербайджанских солдат пытаются добраться до Шуши из побуждения разновидности автопортрета на фоне красивого осеннего карабахского пейзажа. Солдаты получают ранения, погибают, преодолевают десятки километров, чтобы поймать птичку, вылетающую из объектива фотоаппарата. А потом вернуться на исходную позицию. И никто в Армении не противоречит и не противостоит этому маразму!
Дальше - больше, и еще хуже. Ованнисян как-то невзначай, словно зондируя общественное мнение, неуклюже обронил еле заметную и плохо услышанную журналистами фразу: «Я не исключаю, что какому-то диверсанту удастся сфотографировать азербайджанский флаг на фоне крепости Шуши». В ближайшие дни армянский народ может проснуться с утра и узнать из иностранных новостей дурную для себя новость о падении Шуши. И вот Ованнисян по старой гадрутской памяти и наработанной от поражения к поражению привычке скажет: не виноваты мы, не теряли мы Шуши, они просто пришли сфотографироваться.
Ованнисян прекрасно осознает, что в зале среди журналистов сидят и вменяемые, адекватные люди. Которые могут спросить наивного армянского полковника: «А какого черта спецназу нужно пробираться через леса и поля, чтобы сфотографироваться на фоне крепости?» Предваряя логические вопросы вменяемых армян – надеюсь, в зале для брифингов среди присутствующих летописцев все же остались люди с разумом – которые обязательно спросят об этом Ованнисяна. Однако Арцрун неумолим. Если бы его не было, Тоноян непременно должен был бы придумать такого же Арцруна. Почитайте, какую ахинею несет этот стоеросовый офицер с бессмысленным выражением лица: «Этим они просто решают психологические задачи, но не военные».
На всякий случай я оставляю здесь ссылку на первоисточник. Ведь вполне адекватные читатели могут обвинить меня в перевирании слов уважаемого представителя Минобороны Армении. Если вы полагаете, что на этом исповедь умалишенного прекращается, то глубоко ошибаетесь. Дальше Арцруна понесло. «Все заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о штурме Шуши не имеют ничего общего с реальностью».
Пусть хотя бы один армянский журналист предъявит хотя бы один источник информации, в котором президент Ильхам Алиев говорил бы о штурме Шуши. Где? Покажите!
Но следующее предложение Арцруна Ованнисяна опровергает предыдущее. Он заявляет, что армянская армия занимается поиском наступающего противника, которого нигде нет. Армяне нигде не могут найти азербайджанских солдат. Да! Так и сказал: «История не знает такой войны, когда тебе приходится искать наступающего противника».
Неужели конец?! Ах! Плохо вы знаете умалишенного Арцруна! Следующая мысль опровергает всю фабулу выступления: «Чем мы занимаемся? Ищем, находим и уничтожаем вражеские группировки».
Нам остается развести руками и посоветовать армянским психиатрам срочно заняться подорванным здоровьем расшатанного штатного Арцруна. Грохот пушек контузил такого перспективного офицера, что получился полный конфуз.
Но Арцрун не был бы Арцруном, если бы не завершил свое историческое выступление финальным аккордом. Ованнисян раскрыл кодовое название спецоперации армянской армии по уничтожению азербайджанских диверсантов. Операция называется «Гёрбагёр-2020». Почему-то армянский Генштаб назвал эту спецоперацию по-азербайджански. Знаете, как это слово-код переводится с азербайджанского на русский? «Чтобы ты в могилу провалился-2020»! Гениально! В духе гитлеровской «Барбароссы» или жуковской «По взятию Берлина». Только слово гёрбагёр в Азербайджане используют как проклятье. Обычно так проклинают старушки от бессилия и безысходности. Исстари мужчины в Азербайджане никогда никого не проклинают. Это считается дурным тоном – признаком слабости и бессилия. К тому же, ниже чести и достоинства. Это так, к сведению авторов, штабных офицеров – могильщиков сокрушенной армянской армии…