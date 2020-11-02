Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:51

Перефразировав известного классика нацистской поры, признаем очевидную истину: Армения сошла с ума и ее надо поместить в сумасшедший дом! Вот этот крик души вырывается после прочтения новых откровений самого странного официального представителя среди всех представителей оборонных ведомств за всю новейшую историю. Тяжкая доля журналиста натолкнула на последнее выступление Арцруна Ованнисяна, раздавшееся аккурат после бегства с габреляновской пройдохой Семеном Пеговым из осадной Шуши. Столько несуразных, банальных и безрассудных мыслей собрано в одном выступлении! Тянет на олигофрению. Но армянские коллеги по цеху тиражируют изо всех сил ахинею Ованнисяна.

Ованнисян потерял не только чувство такта, но и тонкое чувство момента. Посудите сами. «У всех убитых военнослужащих противника были найдены флаги Азербайджана!» - говорит на брифинге Ованнисян, пытаясь принизить любовь к Родине, а может, и унизить достоинство азербайджанского солдата. Однако крепкоголовый Ованнисян не понимает, что этим признанием он не принижает, а возвышает азербайджанского солдата над собственной армией. Ни у одного погибшего армянского солдата не был найден флаг Армении! Ни у одного! А знаете, почему? У каждого армянского солдата глубоко в подсознании укоренилась мысль, что он воюет на чужой земле. И Агдам, судя по признанию лидера карабахцев Роберта Кочаряна, никогда не был армянской землей. Пашинян считал иначе… Дальше Ованнисян, оскорбляя наш интеллект, выставляет себя полнейшим кретином. Он начинает повторять свою излюбленную мантру, которую повторял в Физули, Гадруте, Джебраиле, Зангилане, Губадлы и многих других освобожденных районах. Обратимся снова к стенограмме Ованнисяна: «Практика фотографирования флага в той или иной местности Карабаха, а потом побег оттуда применяется ВС Азербайджана на протяжении нескольких недель. Диверсанты пытаются водрузить флаг Азербайджана в Шуше и сфотографировать это. Очевидно, что их цель - проникнуть в Шушу, поставить флаг в городе и сфотографировать его». Более идиотского комментария плачевной ситуации, в которой оказалась Армения, не произнести. Что значит – «фотографирование флага, а потом побег оттуда»? Азербайджанские солдаты водрузили свой флаг в Физули, Гадруте, Губадлы, Зангилане, Джебраиле… И откуда потом совершили побег? Неужели Ованнисян выжил с ума? Или он начал сеанс аутотренинга на своих брифингах? А что делать с картой, которую Ованнисян вчера показал журналистам, на которой все перечисленные районы находятся под контролем Азербайджана? Словно перед нами не Ованнисян, а какой-то всадник без головы. И вот этому бестолковому лжецу предложили должность замминистра обороны Армении? Будем надеяться, что Ованнисян в полном здравии ума и все еще не лишился рассудка.