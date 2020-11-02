Цены на нефть снижаются

Цены на нефть продолжают снижение в пятницу на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер.

В центре внимания остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен. По последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

"Президентские выборы не решают проблему коронавируса и локдаунов, - сказал аналитик Blue Line Futures LLC в Чикаго Фил Штрайбл. - В ближайшее время мы не увидим восстановления спроса на нефть".

"Политическая неопределенность держит людей в подвешенном состоянии, и трейдеры просто ждут", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $39,85 за баррель, что на $1,08 (2,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,3 (0,7%), до $40,93 за баррель.