В Боливии неизвестные совершили покушение на президента

Неизвестные совершили покушение на избранного президента Луиса Арсе, применив динамит. Об этом заявил пресс-секретарь политического «Движения к социализму» (MAS) Себастьян Мичел, пишет газета Pagina Siete.

«Несколько минут назад мы стали жертвами нападения группы неизвестных, которые оставили шашку динамита в загородном домике, где проходила наша встреча с Луисом Арсе», — сказал Мичел.

По его словам, никто не пострадал. Он также выразил сожаление, что никто из официальных лиц, отвечающих за безопасность, не прокомментировал покушение.

Предполагается, что динамит оставили участники оппозиционного митинга, проходившего рядом с домиком партии. Полиция начала расследование.