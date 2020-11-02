Ильхам Алиев выступит на спецсессии Генассамблеи ООН

4 мая 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, во время онлайн-саммита контактной группы по борьбе с пандемией COVID-19 стран-членов Движения неприсоединения (ДН) выступил с инициативой созвать 31-ю специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную борьбе с COVID-19, данная инициатива была поддержана большинством стран-членов ООН. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В сообщении говорится, что 5 ноября 2020 года Генеральная Ассамблея ООН на своем пленарном заседании приняла резолюцию «Специальная сессия Генеральной Ассамблеи в ответ на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19)».

В соответствии с резолюцией, на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения, было принято решение о проведении 3-4 декабря текущего года специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с COVID -19.

"Согласно решению Генассамблеи ООН, сессия пройдет 3-4 декабря 2020 года на уровне глав государств и правительств. На сессии ожидается выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения", - отмечается в сообщении МИД.