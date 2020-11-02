В Армении уже более ста тысяч больных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 101 773, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 2 210 новых случаев заражения (накануне 2 413).
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 506 человек (плюс 30 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 397 (плюс 7 за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 61 782.