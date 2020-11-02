ВОЗ призывает мир готовиться к новой пандемии

Человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии, утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Организация рассматривает эту тему как одну из ключевых для обсуждения на возобновляющей свою работу в понедельник в формате телеконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает ТАСС.

Как отмечает ВОЗ в заявлении, распространенном в Женеве в преддверии форума, мировому сообществу необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас": "Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2".