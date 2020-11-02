Российская разведка не верит в искусственное происхождение коронавируса

Служба внешней разведки России не располагает достоверными данными, что вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 получен искусственно, и поэтому склоняется к тому, что он появился из природы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", - сказал Нарышкин.

По словам Нарышкина, для российских ученых, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией, не является принципиальным вопрос происхождения коронавируса. "Он не критичен по отношению к тому, что они делают. То есть создают лекарства, создают вакцины, лечат больных", - добавил директор СВР.