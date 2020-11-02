Хикмет Гаджиев: Армянская диаспора финансирует терроризм

«Для компенсации больших потерь на поле боя Армения привлекает финансовые средства, мобилизуя армянскую диаспору в зарубежных странах, которая именует себя НПО и благотворительными организациями». («We are our borders – All for Artsakh» donation campaign, Armenia Fund, Armenian General Benevolent Union, Armenian Canadian Medical Association of Ontario, Fund for Armenian Relief, Tufenkian Foundation, Armenian Relief Society и др .). Об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что денежные средства, полученные по линии неправительственных организаций и благотворительных организаций, которыми управляет армянская диаспора, направляются на финансирование армянской армии, действующей на оккупированных территориях Азербайджана, тем самым они поощряют очередные атаки Армении на гражданское население Азербайджана.

«В этой связи Азербайджан призывает государства-члены ООН предотвратить использование своих территорий для финансирования армянского террора, направленного против суверенитета и территориальной целостности нашей страны», - сказал Хикмет Гаджиев.