Хикмет Гаджиев: Армянская диаспора финансирует терроризм

«Для компенсации больших потерь на поле боя Армения привлекает финансовые средства, мобилизуя армянскую диаспору в зарубежных странах, которая именует себя НПО и благотворительными организациями». («We are our borders – All for Artsakh» donation campaign, Armenia Fund, Armenian General Benevolent Union, Armenian Canadian Medical Association of Ontario, Fund for Armenian Relief, Tufenkian Foundation, Armenian Relief Society и др.). Об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.