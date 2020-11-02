Офис Саргсяна: «Арцрун Ованнисян сознательно искажает действительность» Скандал в Армении
Офис бывшего президента Армении Сержа Саргсяна обвинил представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна во лжи и спекуляции.
Как сообщает армянское издание «168 жам», таким образом у Сержа Саргсяна отреагировали на заявление Арцруна Ованнисяна о том, что за последние два года армянская армия получила больше инновационного технологического оружия, чем за предыдущие 10 лет.
«То, что говорит представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян, не имеет ничего общего с реальностью. Ованнисян либо не знает цифр, либо сознательно искажает действительность. Учитывая то обстоятельство, что страна находится в состоянии войны и объявлено военное положение, говорить об этом – непристойность, можно сказать, поиск виновных. После окончания военного положения мы подробно и аргументировано коснемся этой темы и других подобных необоснованных спекуляций», - заявили в Офисе экс-президента Армении.