В России впервые более 20 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных в России за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 впервые с начала пандемии превысило 20 тысяч. По данным федерального Оперативного штаба, за последние сутки в РФ — после проведения 524 тыс. тестов — выявлено 20 582 зараженных.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Москве. Общее число заразившихся достигло 1 733 440. За сутки умерли 378 человек. За все время —29 887. Выздоровели 16 955 человек, общее число вылечившихся достигло 1 296 124.