Раскрыт ранний симптом коронавируса

Специалисты напомнили, что наряду с органами дыхательной системы коронавирус наносит удар по центральной нервной системе. SARS-CoV-2 может провоцировать появление различных нейрокогнитивных изменений. Одним из первых симптомов заболевания называется делирий — психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания и нарушением мышления и эмоций.

В статье говорится, что появление делирия у больных COVID-19, как правило, вызвано гипоксией, кислородным голоданием и другими факторами. В частности, гипоксия вызывает отек мозга, что приводит к неврологическим повреждениям. Специалисты приводят пример, что смерть 18 больных коронавирусной инфекцией в возрасте до 32 лет, которых они изучали, сопровождалась гипоксией и сильным поражением головного мозга. Проникновение частиц SARS-CoV-2 в этом случае, как правило, происходит через органы дыхания.

В заключении исследования говорится, что ранее на тему взаимосвязи между новой коронавирусной инфекцией и ментальными заболеваниями было написано не так много развернутых научных работ. Ученые подытожили, что пандемия коронавируса связана с серьезными социальными и экономическими последствиями, которые «мир не помнил со времен Второй мировой войны».

Летом испанские ученые назвали появление сыпи в ротовой полости самым ранним признаком коронавируса. Согласно данным исследования, такой симптом проявляется у пациентов примерно за два дня до появления других признаков COVID-19.