В последние годы банковский сектор страны придает большое значение диджитализации, развитию сферы информационных технологий. Конечно же, не отстает от современных тенденций и первый банк страны – Kapital Bank. Для внесения вклада в цифровизацию отечественного банковского сектора, Kapital Bank вот уже несколько лет осуществляет также и передовую деятельность по подготовке новых специалистов в сфере ИТ, в том числе и проводит различные программы стажировки.

Не так давно Kapital Bank объявил об открытии регистрации на программу стажировки «BirCode Camp» для молодых людей, проявляющих интерес к сфере информационных технологий. В общей сложности 738 человек подали заявку на участие в проекте, из них с 137 были проведены встречи, и только 27 были приняты. 2 ноября 2020 года в Академии Человеческого Капитала состоялась презентации проекта, на которой присутствовали и будущие ИТ-специалисты – участники программы стажировки «BirCode Camp».

В презентации приняли участие заместитель председателя правления, главный директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов и директор департамента управления человеческими ресурсами Фаргана Мамедова. В рамках проекта под наставничеством сотрудников Kapital Bank участники программы стажировки смогут получить необходимые знания и опыт в сферах Front-end, Back-end, IOS и Android development. За время программы они также смогут ознакомиться с методологией Agile.

«Сегодня Kapital Bank является одним из самых активных работодателей в финансовом секторе страны. Банк придает большое значение развитию ИТ-сферы, привлечению в эту сферу больше молодых людей. Мы отбираем лучших к участию в программах стажировки, рассматривая заявки, которые поступают через вузы, а также различные сайты и социальные сети, где размещены наши объявления. Уверена, что проект «BirCode Camp» станет замечательной возможностью для нашей молодежи проявить себя и построить будущую карьеру», - отметила директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Kapital Bank, Фаргана Мамедова.