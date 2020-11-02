Мощный взрыв оставил группировку армян в Агдере без боеприпасов

Взрыв боеприпасов, загруженных в грузовики со склада боеприпасов вблизи Ханкенди, вызвал сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на склад, в результате чего произошел мощный взрыв. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Склад боеприпасов использовался для обеспечения артиллерийских и других подразделений 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка в Агдере оружием и боеприпасами», - говорится в сообщении.