Армяне оставили позиции в Лачинском направлении… и бегут

«Противник, не выдержав натиск огневых ударов Азербайджанской армии в ходе боев на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставил позиции и бежал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Стало известно, что переброшенные из Армении и размещенные на оборонительном участке подразделения 556-го и 522-го мотострелковых полков не вышли на порученные им рубежи.

В то же время неподготовленный, неопытный и недисциплинированный личный состав проявил халатное отношение к выполнению приказов и задач», - говорится в сообщении.