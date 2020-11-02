Сильное землетрясение в Киргизии

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 13:39 по местному времени. Эпицентр находился в 64 километрах от Узгена и 10 километрах от Ферганы (Узбекистан). Очаг залегал на глубине 30 километров.

Как сообщил Sputnik директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов, сила землетрясения на юге Киргизии составила в эпицентре 6,5 балла.