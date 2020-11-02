Путин наградил Чингиза Абдуллаева орденом
Президент России Владимир Путин наградил народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева «Орденом дружбы».
Как стало известно haqqin.az, орден писателю будет вручать чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. Церемония награждения состоится 10 ноября.
Стоит отметить, что российский «Орден дружбы» вручается иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.