Синоптики пообещали дождливую погоду

В субботу, 7 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные. Будет дуть умеренный северный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит на Апшероне ночью 11-13, днем 14-16 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, ночью и утром туман. В горной местности ожидается снег, ночью и утром туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 9-13, днем 15-18, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

7-8 ноября на Апшероне ожидается понижение температуры на фоне влажных погодных условий и умеренного ветра хазри, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.