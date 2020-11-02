Азербайджанская армия ликвидировала армянского генерал-майора
В ходе кровопролитных боев в Ходжавендском направлении фронта был ликвидирован очередной высокопоставленный сепаратист генерал-майор Норайр Мирзоян. Вместе с ним уничтожены еще двое военнослужащих, сопровождавших Н.Мирзояна, сообщили haqqin.az военные источники.
Примечательно, что занимающему пост «заместителя директора Службы национальной безопасности (СНБ) Республики Арцах» полковнику Н.Мирзояну буквально несколько дней тому назад было присвоено воинское звание генерал-майора.
3 ноября «директор СНБ Арцаха», генерал-лейтенант Камо Агаджанян, побывав на боевых позициях, вручил Н.Мирзояну погоны генерал-майора.