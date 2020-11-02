Али Асадов: сотрудничество в СНГ невозможно без урегулирования в Карабахе

Всестороннее развитие сотрудничества в СНГ невозможно без урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ, прошедшем в формате видеоконференции.

Али Асадов заявил, что Азербайджан никогда не претендовал ни на пядь чужой земли.

«И мы никогда не смиримся с оккупацией ни пяди своей земли. Это наша принципиальная позиция. И в этом деле мы будем идти до конца», - сказал он.

"Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с государствами-участниками СНГ как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Но всестороннее сотрудничество в рамках Содружества невозможно без урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - цитирует ТАСС премьер-министра Азербайджана.

Азербайджанский премьер обвинил Армению в эскалации конфликта, начавшейся 27 сентября. "Мы руководствовались международным правом, в частности, правом на самооборону", - отметил Асадов, добавив, что Баку проводит эту операцию "в рамках своих международно признанных границ".