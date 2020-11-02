Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, в 70 частных домов села Чатах Товузского района обеспечена подача газа. Помимо этого, обеспечена подача газа в 358 частных домов в новом массиве справа от дороги Шувеляны-Бузовна, 137 домов в жилом массиве на улице М.Ибрагимова в поселке Забрат, а также в частных домах, расположенных в жилых массивах в Гарадагском районе.

В то же время газом обеспечены 68 домов в селе Арабшахверди и 71 доме в селе Шихлар Гейчайского района.

В настоящее время близится к завершению большая часть общих работ в 43 населенных пунктах (состоящих из 5299 индивидуальных домов) и 43 жилых массивах (состоящих из 8 585 индивидуальных домов) в регионах и в Баку, где в 2020 году будет проведена газификация. На сегодняшний день газом обеспечен 821 индивидуальный дом в 11 поселках и 4528 индивидуальных домов в 26 населенных пунктах. Завершены работы в 19 населенных пунктах и 9 жилых массивах, выполняются финальные процедуры по открытию газа. Работы по газификации ведутся в 13 населенных пунктах и 8 жилых массивах. В настоящее время проводится газ в новые жилые массивы в поселках Шихзаманлы и Джавадхан в Гяндже, в новых жилых массивах в поселках Гобу и Гекмали в Апшеронском районе, в селах Шихлы, Еникенд, Ашагы Гобуустю и Юхары Нейматабад в Агдашском районе, в селах Джейранлы и Велесли в Шабранском районе, в селах Арыгыран и Айривенг в Кедабекском районе, в селах Бибияны и Сиеарегон в Лерикском районе, и в селе Машриф в Сиязаньском районе.