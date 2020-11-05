Карен Шахназаров: "Карабах никогда не был частью Армении"

«Сторонам, в конечном счете, лучше найти какой-то компромисс, заключить такой мир, который не будет в дальнейшем требовать реванша. Надо найти такой компромисс, который удовлетворит обе стороны, что позволит им открыть границы, сотрудничать и в течение какого-то времени, наверное, не длительного, новое поколение как-то найдет возможность, время все лечит. Это же не первый раз были такие события. В 20-х годах прошлого века были события, но потом армяне и азербайджанцы жили нормально и в Азербайджане, мой отец родился в Баку. Поэтому я думаю, что все-таки необходимо искать какой-то принципиальный компромисс. Но, к сожалению, то что я сейчас наблюдаю - чем больше жертв, тем труднее компромисс найти», - сказал Шахназаров в эфире российского телеканала «День ТВ».

Азербайджан и Армения должны заключить мирный договор, который исключит в будущем возможность реванша в Нагорном Карабах е, заявил российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

По словам Шахназарова, конфликт, в первую очередь, затронул территориальную целостность Азербайджана, которая должна быть восстановлена.

«Я считаю необходимо признать, что есть проблема территориальной целостности Азербайджана, некая иллюзия, что это может продолжаться вечно, подвела руководство Армении. Это было очевидно, что рано или поздно азербайджанцы, обладая, конечно, финансовыми возможностями, восстановят территориальную целостность», - отметил Шахназаров.

Между тем Шахназаров подчеркнул, что у Армении был шанс еще свыше 20 лет назад мирно решить этот конфликт.

«Я недавно увидел интервью первого президента Армении, господина Тер-Петросяна, которое он дал год назад телеканалу ВВС и очень любопытно, потому что часть армянской общественности мимо нее прошла. Он там говорил, что в 1997 году было практически заключено, почти готово соглашение, по которому Карабах передавал 7 исконно азербайджанских районов, которые являются зонами безопасности и некий статус, как он выразился, был предусмотрен для армянской части с затягиванием этого на какое-то время. Видимо, этот статус тоже устраивал азербайджанцев. Но, как отметил Тер-Петросян, это не состоялось, потому что карабахско-армянское руководство было против. Армянской стороне необходимо было прийти к компромиссу задолго до последних боевых столкновений», - подчеркнул Шахназаров.

Вместе с этим Шахназаров добавил, что в Карабахе исторически сложился субэтнос армян, который жил обособленно от Армении.

«На мой взгляд, есть субэтнос специфических армян, которые выросли в Карабахе, который, кстати, никогда не был частью Армении», - подчеркнул Шахназаров, который не раз отмечал свое кыпчакское происхождение.

При этом он отметил, что Россия, стремясь мирно решить конфликт, в тоже время не может принимать участие в боевых столкновениях.

«Насколько Россия сейчас может повлиять, трудно сказать, поскольку возможности России не как у Советского Союза. РФ не может напрямую вмешаться в карабахский конфликт», - отметил режиссер.