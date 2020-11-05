В некоторых городах и районах Азербайджана ужесточен карантинный режим

Принимая во внимание санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории страны, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о применении новых правил особого карантинного режима на территории некоторых городов и районов.

Согласно решению, с 00.00 7 ноября до 06.00 23 ноября на административной территории городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов прекращается деятельность в ряде сфере и направлениях, за исключением следующих: деятельность правоохранительных, судебных органов, органов, в которых предусмотрена военная служба и адвокатов; деятельность других государственных органов (учреждений) (в рамках предельного числа, установленного Кабинетом министров); деятельность учреждений здравоохранения и социального обслуживания, дезинфекционные услуги; коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление, связь и телекоммуникации, бытовые отходы); грузовые перевозки и логистические услуги; деятельность предприятий, осуществляющих бесперебойную работу, а также предприятий по производству, поставке, хранению и оптовой торговле пищевой продукцией; сельское хозяйство, мелиорация и водное хозяйство; деятельность аптек, продовольственных магазинов (за исключением рынков и ярмарок), топливозаправочных станций; деятельность средств массовой информации; деятельность финансовых учреждений (банков, страховых и других учреждений); охранные службы.

Раньше на этих административных территориях работа общественного транспорта прекращалась только в выходные дни. С 00:00 7 ноября до 06:00 23 ноября 2020 года на этих территориях работа общественного транспорта полностью прекращается.

В городах и районах, в которых введены эти правила:

Министерством экономики будут произведены соответствующие выплаты по заработной плате наемных работников в этих городах и районах, а индивидуальным (микро) предпринимателям будет оказана единовременная финансовая поддержка;

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить единовременную выплату в размере прожиточного минимума (190 манатов) безработным и малоимущим лицам, работающим неформально и потерявшим доход из-за особого карантинного режима, по 10 городам и районам, где действует особый карантинный режим.

Оперативный штаб при Кабинете министров рекомендует жителям вышеперечисленных городов и районов оставаться дома, соблюдать правила карантинного режима.