В целях поддержки победоносной армии Азербайджана Caspian Drilling Company в очередной раз перечислила средства в Фонд помощи Вооруженным силам. Об этом сообщили в компании.

Caspian Drilling Company LTD учреждена при поддержке и инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 1996 году как совместное предприятие компаний SOCAR и SANTE FE. Существенные изменения произошли в компании после того, как в 2008 году SOCAR приобрела основную часть акций.