Caspian Drilling Company в очередной раз перечислила средства в Фонд помощи ВС Азербайджана Все для фронта! Все для победы!
В целях поддержки победоносной армии Азербайджана Caspian Drilling Company в очередной раз перечислила средства в Фонд помощи Вооруженным силам. Об этом сообщили в компании.
Caspian Drilling Company LTD учреждена при поддержке и инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 1996 году как совместное предприятие компаний SOCAR и SANTE FE. Существенные изменения произошли в компании после того, как в 2008 году SOCAR приобрела основную часть акций.
«С 2008 года новое руководство реализует стратегию национализации. В настоящее время большинство сотрудников являются азербайджанскими профессионалами. В то же время люди различных национальностей вместе работают в компании для достижения наилучших результатов в нашей нефтегазовой отрасли. В этой связи мы гордимся тем, что являемся многонациональной компанией.
Как многонациональный коллектив, компания поддерживает контрнаступательные операции, начатые Азербайджаном для принуждения врага к миру с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета нашей страны. В знак поддержки победоносной армии Азербайджана компания недавно пожертвовала в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана средства в размере 17 миллионов манатов. Кроме того, команда из представителей многих национальностей, считающая Азербайджан своим домом, решила пожертвовать часть своей зарплаты - 350 тысяч манатов, - чтобы выразить бесконечную благодарность нашей храброй армии. Компания будет продолжать помогать армии, и своей работой в тылу мы гарантируем беспрерывную добычу нефти и газа. Да здравствуют Вооруженные силы Азербайджана! Да здравствует Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!» - отметили в компании.