Минэкологии предупреждает об ухудшении погоды

Министерство экологии и природных ресурсов предупреждает об ухудшении погоды на территории Азербайджана.

Согласно информации, завтра и до утра воскресенья в Баку и на Апшеронском полуострове будут переменные дожди, в отдельных местах полуострова интенсивные, скорость северо-западного ветра усилится, достигая 15-18, временами 20-25 м/сек., температура снизится на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана до утра субботы сохранится нестабильная погода, в отдельных местах временами ливни с грозами, в высокогорной местности ожидается снег. Западный ветер местами усилится до 18-23 м/с. Температура воздуха снизится на 4-7 градусов. В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.