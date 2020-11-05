Специальный тариф для учителей от Bakcell

Проект направлен на обеспечение высококачественного процесса виртуального обучения во время пандемии Covid-19 путем предоставления педагогам необходимых инструментов и технической помощи.

Bakcell стала мобильным партнером проекта «Поддержка виртуального образования», осуществляемого компанией ENGINET и ее партнерами при поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики.

Так, компания Bakcell предложила специальный тариф для тысяч учителей, участвующих в проекте «Поддержка виртуального образования». Предложение включает в себя бесплатный мобильный номер, бесплатные звонки между коллегами, 1 ГБ интернет-трафика и 100 минут для звонков по всей стране всего за 5 манатов в месяц.

Поддерживая этот и другие подобные проекты, Bakcell вносит значительный вклад в процесс цифровизации Азербайджана.

Чтобы воспользоваться этим предложениям, учителям необходимо быть участниками проекта «Поддержка виртуального образования». Более подробную информацию можно получить на сайте www.birlink.az или по телефону *1199 (информационный центр ENGINET).

Кроме того, «BIRLink» (торговая марка компании ENGINET) предоставляет каждому участнику проекта 2 месяца бесплатного высокоскоростного широкополосного интернета и IPTV, вместе с бесплатным подключением и оборудованием. Преподаватели и ученики, зарегистрированные на платформе «Виртуальная школа», смогут бесплатно скачать программное обеспечение Microsoft Office 365. Работники сферы образования также получат скидки на участие в семинарах, проводимых Центром инновационных технологий в образовании (ITE), специальные скидки на электронику в магазинах «Smart Electronics» и многие другие дополнительные преимущества.

Уделяя особое внимание вопросам развития и образования детей, Bakcell каждый год способствует улучшению уровня образования и социального обеспечения сотен детей в рамках своей Программы корпоративной социальной ответственности.

В 2019 году компания Bakcell подписала протокол о сотрудничестве с Министерством образования Азербайджанской Республики и компанией AzEduNet. Основной целью этого сотрудничества является обеспечение до 700 общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных селах, доступом к Интернету и сетевым услугам посредством Азербайджанской образовательной сети. В рамках соглашения Bakcell предоставляет общеобразовательным учреждениям бесплатный ежемесячный интернет-трафик и мобильные модемы (Data-карты).