Умер Михаил Жванецкий

Умер сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщили СМИ. Ему было 86 лет.

Помощник артиста отказался комментировать это телеканалу «360». Не так давно сатирик заявлял, что оставляет сцену из-за возраста.

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