В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 465 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1 364). В то же время 805 пациентов (768 - накануне) выписаны по завершении лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 62 338 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 47 270 человек благополучно прошли лечение, 811 пациентов клиник скончались.

Лечение 14 257 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.