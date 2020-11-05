Экс-советник президента Ж.Липаритян: «Мы долго игонорировали предложения России. А теперь хотим, чтобы нас спасли»

«Стратегию переговоров по нагорно- карабах скому конфликту условно можно поделить на два периода. Первый период охватывает 1991-1998-е годы, а второй – 1998- 2020-е. Между этими двумя периодами можно увидеть решающее отличие». Об этом в ходе выступления на конференции, организованной Центром армянских исследований при Калифорнийском университете, заявил советник первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, бывший замминистра иностранных дел Армении Жирайр Липаритян.

«В первый период политика по урегулированию конфликта под руководством Тер-Петросяна была связана с активными поисками путей решения. Во второй период, при Кочаряне, Саргсяне и Пашиняне задача состояла в сохранении статус-кво», - сказал Жирайр Липаритян.

По его словам, Армения долгое время игнорировала предложения Минской группы ОБСЕ и, в частности России по урегулированию конфликта.

«Теперь мы обращаемся к ним, чтобы нас спасли. И на наших условиях», - сказал он.

Липаритян считает, что есть много факторов, которые привели к безуспешности переговоров по урегулированию. В числе них он указал армянскую диаспору.

«Я не ошибусь, если скажу, что позиция диаспоры была максималистской, мягко говоря, далекой от реальной оценки ситуации в Армении», - сказал он.

«Азербайджан был уверен, что за счет нефтяных доходов удастся заручиться международной поддержкой и начать боевые операции. Армянская сторона же считала свою диаспору эквивалентом азербайджанским деньгами», - сказал Липаритян.

Бывший советник Тер-Петросяна отметил и роль США и России, которые предлагая планы по урегулированию, старались максимально увеличить свое влияние в регионе.

«Итогом стало неэффективное посредничество», - сказал он.