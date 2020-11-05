Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) совершил специальный рейс из Гаваны - столицы Кубы - в Баку.

Специальный рейс был организован по приглашению правительства, на нем 6 ноября в Азербайджан доставлены 120 врачей-специалистов. Профессиональные врачи из Кубы наряду с азербайджанскими коллегами примут участие в борьбе с пандемией COVID-19.

Отметим, что в июле этого года «Азербайджанские Авиалинии» уже выполняли аналогичный рейс, которым из Гаваны в Баку прилетела группа кубинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Авиаперелет был совершен широкофюзеляжным самолетом Boeing 787. Продолжительность полета составила 13 часов, расстояние между столицами Азербайджана и Кубы - 11 880 км.