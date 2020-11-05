Армянский депутат критикует дипломатию Пашиняна

«Пока мы «думаем» обращаться или не обращаться в международные организации за помощью по международному праву, азербайджанцы уже представили проазербайджанскую резолюцию в Генассамблею ООН». Об этом написал на своей странице в Facebook депутат от партии «Светлая Армения» Тарон Симонян.

«Ну сколько мы должны говорить? Как еще надо сказать о том, что чем тише и неувереннее говорит дипломатия и право, тем громче звучит артиллерия», - отметил Симонян.

Симонян убежден, что с такой дипломатией Армению ожидает крах в карабахском процессе.