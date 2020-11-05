Агенты посла Армении оскорбили пророка Мухаммеда назревает громкий скандал в Таллине
25 октября неизвестный мужчина в маске подбросил свиные головы к Исламскому центру в Таллине, а также к зданиям посольств Азербайджана и Турции в Эстонии. Обо всех трех случаях была проинформирована полиция. Со ссылкой на эстонские СМИ об этом сообщает haqqin.az.
Неизвестный был зафиксирован камерами наблюдения Исламского центра. По словам очевидцев, мужчина произнес на русском языке: «Это подарок вашему пророку Мухаммеду». Сотрудники центра в своей жалобе в правоохранительные органы предположили, что человеком, оскорбившим исламскую святыню, был этнический эстонец, поскольку оставил голосовую запись с характерным эстонским акцентом.
Принимая во внимание время совершения этого оскорбительного для всех мусульман действия, можно сделать вывод, что это - не просто хулиганская выходка религиозного радикала-одиночки, а хорошо спланированная провокация с целью разжигания межрелигиозной и межнациональной розни. По неофициальной информации, этот акт вандализма был совершен эстонцем, отличающимся религиозным радикализмом, в ответ «на плохое отношение мусульман к христианам» и «действия Азербайджана против Армении в Нагорном Карабахе».
Налицо явная провокация против Азербайджана со стороны Армении, стремящейся нанести урон добрым отношениям нашей страны с прибалтийскими республиками. У азербайджанской стороны есть основательные подозрения, что к этой провокационной вылазке причастен посол Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тигран Мкртчян. В акции прослеживается и почерк армянских спецслужб. Правоохранительные органы Эстонии должны провести всестороннее расследование этого страшного преступления в период активных попыток создания межцивилизационных и межрелигиозных конфронтаций.