CNN: в случае победы Байден сразу приступит к обязанностям

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае объявления его победы на выборах не планирует ждать решений по судебным искам, а намерен сразу приступить к делам избранного главы государства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на человека, знакомого с планами политика.

Ранее сообщалось, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков. Штаб Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

По словам источника, Байден готов выступить с обращением к нации сегодня днем или вечером. В случае объявления его победы, команда демократа планирует "незамедлительно объявить о важных деталях переходного периода", отмечает телеканал.