Минобороны показало освобожденные села в Физули Видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского района.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.