Минобороны Азербайджана: Армяне не забирают тела своих наемников

ВС Армении, понесшие за последние сутки большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери, есть проблемы в управлении подразделениями. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, по приказу Верховного главнокомандующего азербайджанский солдат прорывает укрепления, построенные противником за 30 лет, и приближается к цели.

«Задача наших ВС в условиях контрнаступления - освободить оккупированные земли. Нашей армии противостоят и иностранные наемники. Это в основном иностранные боевики армянской национальности. Местные отправляют вперед иностранных наемников, а потом даже не забирают тел погибших с поля боя. Есть сведения о том, что действующие в разрозненной форме группировки отказываются идти в бой. Иностранные боевики должны осознать, что попали в ловушку армян и им следует сложить оружие. Сегодня азербайджанский солдат доминирует на поле боя и одерживает победу. Победа за нами!», - сказал Анар Эйвазов.