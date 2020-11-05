Азербайджан нанес точечный удар по Агдере Видео

Точным огнем наших подразделений были уничтожены расчеты гаубиц Д-30 вооруженных сил Армении, выдвинутые на огневые точки вблизи Агдере, сообщает Минобороны.

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