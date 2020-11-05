Армяне сравняли с лицом земли азербайджанское кладбище Видео

Кладбище в оккупированном Физулинском районе Азербайджана сравняли с землей. Оно подверглось актам вандализма и варварства. Об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Еще больше фактов о деяниях Армении и военных преступлениях будет выявлено в ходе осмотра оккупированных территорий. Армения попыталась стереть все следы Азербайджана», - написал Хикмет Гаджиев.

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