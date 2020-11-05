Армяне сравняли с лицом земли азербайджанское кладбище Видео
Кладбище в оккупированном Физулинском районе Азербайджана сравняли с землей. Оно подверглось актам вандализма и варварства. Об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Razed to the ground cemetery in de-occupied Fuzuli region of Azerbaijan. Even cemeteries were not spared, subjected to vandalism and barbarism. More facts and #warcrimes of Armenia will surface withinspection of de-occupied lands. Armenia tried to erase all traces of Azerbaijan. pic.twitter.com/kMeT3fFEwr— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2020
«Еще больше фактов о деяниях Армении и военных преступлениях будет выявлено в ходе осмотра оккупированных территорий. Армения попыталась стереть все следы Азербайджана», - написал Хикмет Гаджиев.