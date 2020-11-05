Легендарный Люк Коффи о блестящей победе Азербайджана

Натик Гусейнзаде, отдел информации 20:23

"Боевые действия в ходе Нагорно-Карабахской войны продолжаются 40 дней". Как сообщает haqqin.az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Твиттер написал ведущий аналитик "Heritage Foundation" (США) Люк Коффи. "В настоящее время Азербайджан освободил около одной трети оккупированных поселений, уничтожил или захватил 181 танк, 58 бронемашин, 237 единиц артиллерии и РСЗО, избежал войны с Россией, и стоит лишь в 2 км от Шуши", - написал Люк Коффи, известный своей беспристрастной оценкой международных событий. Сравнительно недавно он также поделился фотографией армянского священника с автоматом в руках и весьма метко прокомментировал: "Когда я служил в армии США, я ни разу не видел капелана с оружием. Только с Библией. Еще, представьте какой поднялся бы шум, если бы это был имам с автоматом".

Отметим, что Люк Коффи является директором Центра исследований внешней политики имени Эллисон в "Heritage Foundation". Коффи, назначенный на этот пост в декабре 2015 года, курирует вопросы внешней политики и международных отношений. Ранее Коффи работал в Министерстве обороны Великобритании с 2010 года в качестве старшего специального советника тогдашнего министра обороны Великобритании Лиама Фокса. Коффи, ветеран армии США, был первым иностранным гражданином, назначенным премьер-министром для консультирования высокопоставленных британских министров. В его обязанности входило участие в формировании британской оборонной политики в отношении трансатлантической безопасности, НАТО, Европейского Союза и Афганистана. Коффи ранее работал в Палате общин советником Консервативной партии по вопросам обороны и безопасности. Он помогал разрабатывать и реализовывать политические инициативы по вопросам безопасности и обороны, в частности, в разработке раздела, посвященного обороне, избирательного манифеста партии 2010 года. Работа Коффи в британской политике последовала за его службой в Соединенных Штатах в качестве офицера армии. Он провел все свое время на действительной военной службе за границей и находился в Италии в составе южно-европейской оперативной группы армии. В 2005 году Коффи на год отправился в Афганистан и был награжден Бронзовой звездой. Комментарии и анализы Люка Коффи публиковались и цитировались в британских газетах Daily Telegraph, Daily Mail, Guardian, Express, Independent и Sun, а в США - в таких различных изданиях, как The New York Times, The Washington Times, The Washington Post, USA Today, Newsweek, Popular Mechanics и The Week. Военные СМИ, публикующие или цитирующие его работы, включают Army Times, Marine Corps Times, Stars and Stripes, Defense News и Small Wars Journal, а другие зарубежные издания включают Kyiv Post, Gibraltar Chronicle и журнал Steppe.

The fighting in Nagorno-Karabakh war has been going on for 40 days. In this time Azerbaijan has:



✔️Liberated around 1/3 of occupied villages

✔️Destroyed/captured 181 tanks, 58 armored vehicles, 237 pieces of artillery/MLRS

✔️Avoided a war with Russia

✔️Only 2km outside Shusha — Luke Coffey (@LukeDCoffey) November 5, 2020