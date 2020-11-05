Так, Саркисян с первых слов объявил, что «руководством Советского Союза Нагорный Карабах был отдан Азербайджанской ССР». Между тем принятое Кавбюро 5 июля 1921 года и вскоре утвержденное ЦК РКП (б) решение заключалось не в передаче Нагорного Карабаха Азербайджану, а в сохранении этой области под юрисдикцией Азербайджана.

Не имеющие ни малейшего отношения к действительности заявления А.Саркисяна, чем он, видимо, пытался ввести в заблуждение неискушенную аудиторию, на самом деле недвусмысленно говорят об истинных планах и реальной позиции страны-агрессора.

Интервью президента Армении Армена Саркисяна российскому телеканалу РБК еще раз показало, что в намерениях политического руководства этой страны никогда и в помине не было ни конструктивных переговоров по Карабаху, ни урегулирования конфликта на условиях компромисса.

Искажение фактов продолжилось и в дальнейших высказываниях президента Армении. Он, например, утверждал, что в 1920 году в Нагорном Карабахе проживали 350 тысяч человек, 90% из которых были армяне, в то время как по данным буквально всех источников в 1921 году там проживали всего 135 тысяч армян.

Впрочем, в одном он всё же прав: к 1990 году 90% населения Нагорного Карабаха составляли армяне. Саркисян, однако, не уточнил, что такой этнический состав образовался после целенаправленной чистки и изгнания из региона коренных жителей - азербайджанцев.

Оседлав демографическую тему, армянский деятель принялся жонглировать и другими фальшивками. В частности, на голубом глазу сообщил, что в 1990 году в Нагорно-Карабахской автономной области жили всего 150 тысяч человек, потому что армяне стали покидать регион «из-за того, что не было никаких условий и не работали армянские школы».

По данным же Всесоюзной переписи населения 1989 года, в Карабахе проживали 188 тысяч человек, причем еще 31 июля 1923 года официальным языком в Нагорно-Карабахской автономной области стал армянский. В 1988 году в НКАО функционировали 207 общеобразовательных школ, подавляющее большинство которых было армянскими.

Затем президент Армении стал рассказывать журналисту об «этнических чистках армян» в Азербайджане, «в результате которых более миллиона армян покинули Азербайджан и стали беженцами». Откуда, спрашивается, взялся этот «миллион армян», если, согласно данным той же переписи населения 1989 года, в Азербайджанской ССР числились всего 390 тысяч 505 армян?

И так далее и тому подобное в полном соответствии с подтасовками и фальсификациями армянской версии нагорно-карабахского конфликта и в целом армянской истории…

Впрочем, представленный нами видеосюжет сам говорит за себя…