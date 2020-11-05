CNN: Трамп не намерен признавать поражение

Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что не намерен признавать поражение на выборах, сообщает CNN.

При этом чиновники не решаются сказать Трампу, что он может проиграть выборы, и ждут, когда это сделает кто-нибудь другой, например, его дочь Иванка или зять Джаред Кушнер, утверждает телеканал.

Признание поражения само по себе не имеет юридической силы, но сигнализирует, что кандидат не будет оспаривать итоги выборов.

Трамп публично заявлял, что выигрывает выборы и что имеют место масштабные фальсификации против него, однако подтверждений этому нет.

Соперник Трампа Джо Байден лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, хотя в ключевых штатах Пенсильвания, Джорджия и Невада его отрыв минимален.