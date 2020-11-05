Правительство Армении не поддерживает идею сокращения расходов госбюджета в 2021 году. Власти сделают все возможное, чтобы сохранить расходную часть бюджета для восстановления экономического роста. Об этом на совместном заседании постоянных парламентских комиссий по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, а также по государственно-правовым вопросам, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021 год заявил министр финансов Атом Джанджугазян. В то же время, по его словам, правительство не исключает возможности перераспределения средств.

Подобные дискуссии между депутатами и журналистами, с одной стороны, и членами правительства, с другой, в Ереване – не редкость. И играть роль арбитра между ними не входит в нашу задачу – и те, и другие по своему правы. Просто все зависит не от одного лишь сокращения или увеличения расходов. И в том, и в другом варианте надо иметь комплексный план мер, который и сможет обеспечить в итоге развитие экономики. А вот есть ли у правительства действенный комплексный план, сказать трудно. И за примером далеко ходить не надо.

Но Джанджугазян в корне не согласился с заявлением депутата, отметив, что логика фискальной политики должна быть прямо противоположной. По его словам, во время кризиса, а также с точки зрения создания условий, способствующих восстановлению, неразумно обсуждать сокращение расходов. Мол, международная пресса и авторитетные организации поддерживают его позицию и заявляют о необходимости поддержания расходов и их дальнейшего увеличения.

Депутат от партии «Светлая Армения» Ани Самсонян, тем временем, выразила мнение, что с учетом эпидемии и введенного в стране военного положения, необходимо существенно сократить расходы, экономя бюджетные средства. И это, в первую очередь, касается административных расходов, расходов на персонал, где предусмотрены затраты на проведение тех или иных мероприятий, дорогие покупки, - пояснила парламентарий.

По словам того же министра финансов, в проекте госбюджета на 2021 год для выплаты премий госслужащим планируется выделить 18 млрд. 825 млн. драмов. Таким образом, в следующем году на премии будет выделено на 21% больше средств, чем в 2020 году. Если учесть, что 1 доллар стоит почти 500 драмов, получается относительно небольшая сумма – менее 40 млн долларов. Но для небольшого бюджета Армении эта довольно высокая сумма. Для сравнения отметим, что на нужды Министерства высокотехнологичной промышленности страны в 2021 году из госбюджета планируется выделить 9,1 млрд драмов. Причем, 1,1 млрд. драмов из них будет выделено для содержания аппарата министерства.

А теперь попробуем разобраться, насколько верно, чтобы чиновники страны за год получали бы только в виде премии вдвое больше средств, чем целое министерство. Правда, вопрос можно поставить и по-другому: а нужно ли стране такое министерство, которое не стоит и половины премиальных чиновников – 18 млн долларов? Нужно, отвечает министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян. И приводит «безальтернативные доказательства».

По его словам, работа министерства в 2021 году будет нацелена на реализацию трех основных направлений. Первое - это развитие военно-промышленного комплекса, научно-исследовательских программ, внедрение технологий, развитие и расширение производственного потенциала, создание механизмов для экспорта серийной продукции и решений. Второе - развитие высокотехнологичной промышленности, инженерных экосистем, сатрапов, реализация целенаправленных образовательных программ на всей территории Армении, формирование соответствующих платформ и площадок для надлежащей презентации высокотехнологичной продукции армянского происхождения за рубежом. И третье – представление продукции и решений за границей, увеличение объемов производства, оцифровка системы экономического контроля и так далее.

Да, важные задачи стоят перед министерством. Да и по одному только названию видно, что это должно быть самое накрученное министерство, которому предстоит многое сделать для будущего страны. В то же время жалко становится этого министра, который должен все это сделать всего за 18-19 млн долларов. Их и на дело-то не хватит, что же осядет в карманах министра, его замов, других чиновников. И вот тут, думается, пора вернуться к премиям чиновников, двукратно превышающим сумму, выделенную на развитие чуть ли не всех социально-экономических сфер Армении.

Не делает это, знаете ли, чести правительству Никола Пашиняна. Хотя о какой чести можно говорить, когда речь идет о неадекватном лидере команды, давно утерявшей доверие мировой общественности. И нам нечего добавить к такой оценке команды, строящей прогнозы бюджета на своих пяти пальцах (другие пять придерживают набитые карманы). О какой чести можно говорить, если министр финансов наглым образом заявляет депутату, что рост административных расходов, покупка дорогих и необязательных предметов роскоши в период кризиса одобряется международными институтами. Но таковы уж методы работы этой команды, по-другому они не могут.