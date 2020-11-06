Вторая Карабах ская война, ставшая в XXI веке, по сути, первым полномасштабным конфликтом на постсоветском пространстве, наверняка войдет в историю как полигон, на котором армянские СМИ отрабатывают и шлифуют технологию ведения информационной войны, не имеющую ничего общего с профессиональной журналистикой.

Армянские СМИ заврались до такой степени, что превращаются в самую настоящую кунсткамеру, информационные экспонаты которой вызывают одновременно и ужас, и отвращение, и брезгливость…

В результате вместо объективного информирования граждан о том, что действительно происходит на карабахском фронте, журналистам скармливают пресс-релизы, надиктованные спичрайтерами Пашиняна и формирующие в сознании людей «параллельную реальность», где бегство армянской армии с оккупированных земель Азербайджана – это «тактические маневры с целью последующего окружения превосходящих сил врага», огромные потери Армении в живой силе и технике – «наглая дезинформация азербайджанцев, стремящихся посеять раздор и панику в сердцах армянских патриотов», бегство из Степанакерта администрации так называемого «Артсаха» - «перегруппировка сил руководства НКР для организации контрнаступления» и т.д.

Словом, по уровню воздействия на сознание собственного народа эффективность ереванских щелкоперов вполне соизмерима с атакующей силой азербайджанских танков и БПЛА, выбивающих армию Армении с оккупированных территорий.

Вот только в отличие от производства танков или гранатометов ежедневное изготовление лжи и слухов – работа, можно сказать, штучная, на конвейер не поставишь.

Это вам не фантазировать на тему резкого роста ВВП на душу каждого армянина, это – хроника войны, информация с поля боя. Да и внутренние требования к объективности информации постоянно растут – к великому разочарованию армянского руководства, далеко не весь народ узнает новости из отечественных изданий. Попадаются и такие, кто владеет не только армянским языком…

Короче, опытные командиры и бойцы информационного фронта Армении вместе со своими соотечественниками на передовой переживают тяжелое время: чтобы народ окончательно не разуверился в объективности их «информационного обеспечения», необходимо либо писать правду, что запрещает профессиональный кодекс армянского журналиста во время войны с Азербайджаном, либо врать более изощренно, с умом и строго дозированной фантазией, что тоже невозможно, поскольку арсенал провокационных новостей и «креативных» выдумок о злодеяниях азербайджанской армии давно пуст (как-никак, война идет второй месяц). А сколько-нибудь пригодные для этой щепетильной миссии профессионалы давно уже перебрались в Россию, где и ценят больше, и платят лучше…

Так чем же грузит сегодня ереванская верхушка батальоны армянских щелкоперов? Увы, именно в этом плане на Карабахском фронте без перемен. То есть стандартный набор «комиссарских» фраз, вроде «...азербайджанские ВС столкнулись с непреодолимым сопротивлением Армии обороны в горной местности», «…армянский народ сильно мотивирован, он воюет за свою землю (?!), поэтому сломить его очень сложно» и т.д.

К «креативу» я бы отнес два сообщения, несколько выбивающиеся из общего ряда.