Словно раздвоение: у нас одна реальность, у армян - другая горячая тема
Армянские СМИ заврались до такой степени, что превращаются в самую настоящую кунсткамеру, информационные экспонаты которой вызывают одновременно и ужас, и отвращение, и брезгливость…
Вторая Карабахская война, ставшая в XXI веке, по сути, первым полномасштабным конфликтом на постсоветском пространстве, наверняка войдет в историю как полигон, на котором армянские СМИ отрабатывают и шлифуют технологию ведения информационной войны, не имеющую ничего общего с профессиональной журналистикой.
В результате вместо объективного информирования граждан о том, что действительно происходит на карабахском фронте, журналистам скармливают пресс-релизы, надиктованные спичрайтерами Пашиняна и формирующие в сознании людей «параллельную реальность», где бегство армянской армии с оккупированных земель Азербайджана – это «тактические маневры с целью последующего окружения превосходящих сил врага», огромные потери Армении в живой силе и технике – «наглая дезинформация азербайджанцев, стремящихся посеять раздор и панику в сердцах армянских патриотов», бегство из Степанакерта администрации так называемого «Артсаха» - «перегруппировка сил руководства НКР для организации контрнаступления» и т.д.
Словом, по уровню воздействия на сознание собственного народа эффективность ереванских щелкоперов вполне соизмерима с атакующей силой азербайджанских танков и БПЛА, выбивающих армию Армении с оккупированных территорий.
Вот только в отличие от производства танков или гранатометов ежедневное изготовление лжи и слухов – работа, можно сказать, штучная, на конвейер не поставишь.
Это вам не фантазировать на тему резкого роста ВВП на душу каждого армянина, это – хроника войны, информация с поля боя. Да и внутренние требования к объективности информации постоянно растут – к великому разочарованию армянского руководства, далеко не весь народ узнает новости из отечественных изданий. Попадаются и такие, кто владеет не только армянским языком…
Короче, опытные командиры и бойцы информационного фронта Армении вместе со своими соотечественниками на передовой переживают тяжелое время: чтобы народ окончательно не разуверился в объективности их «информационного обеспечения», необходимо либо писать правду, что запрещает профессиональный кодекс армянского журналиста во время войны с Азербайджаном, либо врать более изощренно, с умом и строго дозированной фантазией, что тоже невозможно, поскольку арсенал провокационных новостей и «креативных» выдумок о злодеяниях азербайджанской армии давно пуст (как-никак, война идет второй месяц). А сколько-нибудь пригодные для этой щепетильной миссии профессионалы давно уже перебрались в Россию, где и ценят больше, и платят лучше…
Так чем же грузит сегодня ереванская верхушка батальоны армянских щелкоперов? Увы, именно в этом плане на Карабахском фронте без перемен. То есть стандартный набор «комиссарских» фраз, вроде «...азербайджанские ВС столкнулись с непреодолимым сопротивлением Армии обороны в горной местности», «…армянский народ сильно мотивирован, он воюет за свою землю (?!), поэтому сломить его очень сложно» и т.д.
К «креативу» я бы отнес два сообщения, несколько выбивающиеся из общего ряда.
Источник первого - российский военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, который обвиняет Азербайджан в применении зажигательных кассетных боеприпасов (обвинения недельной давности в использовании Азербайджаном фосфорного оружия, видимо, уже утратили актуальность) и называет использование кассетных боеприпасов, которых у Азербайджана нет, «жестом отчаяния».
Однако подлинный хит армянской изобретательности – заявление Назели Варданян, уже не военного эксперта, а специалиста по экологическому праву, по мнению которой Азербайджан и Турция «…забыли, куда впадают реки, протекающие по территории Нагорного Карабаха».
Спрашивается, чем же грозит Баку и Анкаре эта пресловутая «забывчивость»? С точки зрения эксперта Варданян, они виновны в «организации экоцида» (‼) (как видите, обвинений в «подготовке очередного геноцида армян», уже недостаточно).
Госпожа Варданян официально сообщает, что около пятидесяти природоохранных организаций Армении обратились к международным структурам с призывом остановить «экоцид» Нагорного Карабаха (?!), в котором уничтожается растительный и животный мир…
Полагаю, идеальной чертой под этим текстом является замечание великой Агаты Кристи, заметившей как-то раз, что «…ложь открывает тому, кто умеет слушать, не меньше, чем правда. А иногда даже больше!»