Напомним, что экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, занимавший пост командующего сепаратистской армией Карабаха с 1999 по 2007 год, возглавлял оборонное ведомство Армении с 2008 по 2016 года. Оганян является символом поражения и позора армянского сепаратизма. В самой Армении Сейрана Оганяна обвиняли в совершении тягчайших военных преступлений в самой армянской армии. Оганян на руку в бывшим начальником Генштаба Минобороны Юрием Хачатуровым превратили дело армейского армянского строительства в прибыльную коррупционную лавку.

Долгие годы в период правления карабахского клана Оганян и его соратники, отвергая опасения скептиков, привлекающих внимание властей к чрезмерной милитаризации Азербайджана и преобразованиям в азербайджанской армии, указывали на созданную на линии соприкосновения войск мощнейшую и непреодолимую «линию Оганяна». В 2016 году за считанные дни в краткосрочной апрельской войне азербайджанская армия буквально разорвала в клочья линию Оганяну, проникнув глубоко в оккупированную часть равнинного Карабаха. Азербайджанские солдаты с таким же успехом смяли оборону противника и на северном направлении, покрыв и имя Оганяна, и название его линии несмываемым позором. Спустя полгода разочарованный в Оганяне, как и в его линиях, тогдашний президент Армении Серж Саргсян отправил бессменного министра обороны в отставку, назначив на пост главы оборонного ведомства своего помощника Вигена Саргсяна.