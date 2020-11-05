Более 60 тысяч заболевших коронавирусом выявлено во Франции за прошедшие сутки, что является очередным рекордным показателем, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

Накануне было зарегистрировано более 58 тысяч заразившихся COVID-19.

Общее число заболевших с момента начала эпидемии в стране превысило 1,6 миллиона человек. Скончались более 39,8 тысячи человек.

За последнюю неделю были госпитализированы почти 20 тысяч пациентов, из них около 3 тысяч поступили в реанимацию.