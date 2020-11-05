COVID-19 бьет рекорд во Франции: более 60 тысяч новых случаев за сутки
Более 60 тысяч заболевших коронавирусом выявлено во Франции за прошедшие сутки, что является очередным рекордным показателем, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.
Накануне было зарегистрировано более 58 тысяч заразившихся COVID-19.
Общее число заболевших с момента начала эпидемии в стране превысило 1,6 миллиона человек. Скончались более 39,8 тысячи человек.
За последнюю неделю были госпитализированы почти 20 тысяч пациентов, из них около 3 тысяч поступили в реанимацию.