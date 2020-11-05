По обнаруженным документам удалось установить имена 60 репатриировавшихся в Армению сирийских армян, многие из которых имеют также гражданство Сирийской Арабской Республики (всего – 19 семей), которых армянское правительство поселило на оккупированных территориях Зангиланского района Азербайджанской Республики.

В ходе осмотра одного из зданий в освобожденном азербайджанской армией Зангиланском районе, в котором размещалась Служба национальной безопасности Армении, были обнаружены списки и копии паспортов ряда граждан Сирии, постоянно проживавших на оккупированных Арменией территориях…

Сенсационную информацию на своей официальной странице в Twitter подтвердил Хикмет Гаджиев - помощник президента Азербайджана и заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента.

Этот факт является очередным подтверждением последовательной политики Армении, которая на протяжение многих лет пытается путем незаконного расселения изменить в свою пользу демографическую ситуацию на оккупированных азербайджанских территориях.

Власти Армении фактически грубо нарушили Женевскую конвенцию 1949 года, а также статут Международного уголовного суда, квалифицирующего как военное преступление «перемещение оккупирующим государством части своего гражданского населения прямо или косвенно на оккупированную территорию». Азербайджанская сторона приводит в качестве юридического прецедента решение Нюрнбергского международного военного трибунала, осудившего двух нацистских преступников за попытку «германизации» оккупированных территорий.

Но самое поразительное, что, согласно статье 390 Уголовного кодекса Республики Армения, выселение страной-оккупантом местного населения и заселение этой территории своими гражданами считается серьезным нарушением международного гуманитарного права, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

На протяжение многих лет официальный Баку подчеркивал, что отслеживает каждый случай незаконного заселения оккупированных Арменией территорий и никогда и ни при каких обстоятельствах это не будет признано Азербайджанской Республикой.

Что, впрочем, ничуть не изменило политику Еревана, который как ни в чем не бывало продолжал размещение своих соотечественников на оккупированных азербайджанских землях, дойдя в этом до откровенного цинизма, когда в сентябре 2020 года оказал «гуманитарную помощь народу Ливана», поселив пострадавшую от взрыва в бейрутском порту семью ливанских армян в оккупированной Шуше – духовном сердце азербайджанского народа. К тому же семья ливанских армян репатриировалась в Армению, но не в Азербайджан‼!

И последнее

Проявляя озабоченность «…переброской джихадистов с Ближнего Востока в Нагорный Карабах», официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге в Москве, что это «...может привести к возникновению террористического анклава в Закавказье».

На что, не вступая в полемику по поводу мифологических «двух тысячах джихадистах», воюющих на стороне Азербайджана, хочется спросить госпожу Захарову: а к чему, по-вашему, может привести многолетнее незаконное заселение оккупированных азербайджанских территорий этническими армянами из Сирии, Ливана, Египта, Ирака, Курдистана и других стран и автономий Ближнего Востока? Неужели к долгожданному миру и спокойствию на Кавказе, о которых так пекутся на Смоленской площади?..