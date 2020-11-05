Александр Храмчихин сказал в лицо армянским журналистам: «Я не вижу перспектив для армянской армии»

«Если бои идут в пригородах Шуши, то я больше не вижу перспектив для армянской армии», - сказал в интервью армянскому изданию «Грапарак» российский политолог и военный эксперт Александр Храмчихин, отвечая на вопрос о его прогнозах дальнейшего развития ситуации на карабахском фронте.

Военный эксперт добавил, что так называемая «Армия обороны НКР» и ВС Армении бессильны перед ВС Азербайджана.

Храмчихин выразил убежденность - война армянской стороной уже проиграна.

«Более того, потеряна вся территория, как и сам Карабах, но, повторяю, я пока до конца не знаю», - сказал эксперт, отметив, что Карабах уже отрезан от Ирана.

Ранее Игорь Стрелков, председатель Союза добровольцев Донбасса, отметил, что азербайджанская армия столкнулась с дилеммой по поводу Шуши, потому что она могла захватить её, но только ценой огромных человеческих потерь, учитывая гористую местность и неприступность города.

«Вопрос здесь в том, к каким потерям готово азербайджанское общество. Чтобы говорить об этом, вы должны быть частью этого общества. Кроме того, считаю возможным, что они пойдут на это для полной победы. Тем более что из-за потери лачинского коридора Шуша и Степанакерт полностью изолированы, а следовательно заканчиваются продукты питания, топливо и боеприпасы», - сказал российский военный эксперт, отвечая на вопрос, решится ли Азербайджан на такой шаг.