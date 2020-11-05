Байден увеличил отрыв от Трампа в штате Джорджия

Демократ Джозеф Байден увеличил свой отрыв на выборах главы государства от республиканца Дональда Трампа, действующего президента США, в Джорджии (16 голосов выборщиков) после того, как ранее в пятницу выбился в лидеры в этом штате. Об этом сообщает телекомпания CNN по итогам обработки 99% бюллетеней, передает ТАСС.

Так, по ее данным, к настоящему моменту Байден заручился поддержкой 2 455 681 избирателя (49,4%), Трамп - 2 451 541 (49,3%). Таким образом демократ обгоняет действующего американского лидера более чем на 4 тыс. голосов. Ранее в пятницу отрыв Байдена едва превышал 1 тыс. голосов.

Вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер ранее заявил, что власти штата проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате. "При столь незначительном разрыве пересчет будет проведен в Джорджии", - заявил он. Вице-губернатор подчеркнул, что значимость голосования в этом штате "выходит далеко за пределы его границ".