Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил главу Центробанка страны после рекордного падения лиры. Об этом сообщает издание турецкого правительства Resmî Gazete на своем сайте.

Согласно документам, глава Центробанка Мурат Уйсал отправлен в отставку. На его место был назначен Наджи Агбал. Ранее он был главой стратегического и бюджетного управления администрации президента Турции, а также министром финансов.

Падение курса лиры продолжается третий месяц. В последнее время негативным фактором стали действия местного центробанка, который сохранил ключевую ставку на низком уровне.